На міжбанку долар і євро ростуть далі

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США знову відкрилися підвищенням котирувань – 8,4525/8,4885, на 12:00 ціни зросли – 8,4780/8,4980 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги російським рублем стартували котируваннями 0,2676/91, на 12:00 ціни піднялися – 0,2688/98. На російському валютному ринку курс долар-рубль знизився, і на 12:00 встановився на рівні 31,4900 (-0,0177).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4279/81, змінюючись в досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 12,0665/12,1120, на 12:00 ціни пішли вгору – 12,0980/12,1245.