Аеропорт Донецька досі закритий

Аеропорт Донецька через сильний туман закрито сьогодні мінімум до 12.00.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в диспетчерській аеропорту.

У Донецьку через нельотну погоду відмінено виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Донецької облдержадміністрації, через те, що аеропорт Донецька закрито через несприятливі погодні умови, в місто не прибули члени комітету, а також ряд інших учасників запланованого засідання. У зв`язку з цим сьогоднішнє виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань економічної політики не відбудеться.

На засіданні планувався розгляд проблематики розвитку вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку.

У прес-службі уточнили, що засідання комітету переноситься попередньо на січень 2007 року.

Як повідомляв УНІАН, аеропорт Донецька закрито через сильний туман з учорашнього дня. З цієї ж причини вчора був закритий аеропорт Харкова.