Іноземні інвестори просять уряд не порушувати закон

Американська торговельна палата в Україні та Європейська Бізнес Асоціація звернулися з офіційними листами до вищих органів державної влади і ключових політичних сил з проханням не підтримувати пропоноване урядом підвищення адвалорної ставки акцизу на тютюнові вироби з 20 до 36%. Про це УНІАН повідомили у Європейській Бізнес Асоціації.

Представники обох асоціацій заявили, що запропоновані зміни абсолютно не відповідають діючому податковому і бюджетному законодавству України. На переконання голови Американської торговельної палати в Україні Хорхе ЗУКОСКІ, згадана ініціатива напряму порушує відразу дві статті Закону України “Про систему оподаткування” (ст.1 і ст.7), згідно з якими податкові ставки не можуть змінюватися протягом бюджетного року; ст.27 Бюджетного кодексу України, за якою зміни до законів України про оподаткування, аби вступити в силу з початку нового бюджетного року, мають бути офіційно оприлюднені до 15 серпня попереднього року, а також норми Закону України “Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби”, за якими нові ставки акцизу і мінімальне податкове зобов`язання мають визначатися урядом до 1 серпня з урахуванням індексу споживчих цін.

У свою чергу керівництво Європейської Бізнес Асоціації вважає, що позитивний ефект для наповнення бюджету від такого різкого підвищення ставок акцизного збору на тлі помітного збільшення обороту нелегальної продукції та скорочення легального виробництва видається сумнівним. При цьому наводяться дані Держкомстату, за якими скорочення легального виробництва тютюнових виробів у ІІ кварталі 2009 р., у порівнянні з І кварталом 2009 р., становило 25%.

“Різке підвищення ставок акцизного збору матиме і соціально негативний ефект, адже наслідки, згадані вище, можуть призвести до суттєвих штатних скорочень на підприємствах. Слід наголосити, що новим країнам-членам ЄС було надано час для перехідного періоду, протягом якого ставки акцизного збору і, відповідно, ціни та тютюнові вироби підвищувалися поступово з метою недопущення негативних наслідків для економік цих країн”, - відзначають в Європейській Бізнес Асоціації.

Директор Центру економічного прогнозування Василь ЛАНОВИЙ вважає реакцію закордонних бізнес-асоціацій цілком закономірною: “Загалом такі ініціативи уряду видаються дещо дивними. Адже вони не тільки погіршують імідж уряду серед закордонних інвесторів, але й шкодять політичному рейтингу прем`єр-міністра”.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня 2009 р. Кабінет міністрів України схвалив ініціативу щодо збільшення з 1 жовтня цього року ставок акцизного збору на тютюнові вироби шляхом врахування поправки до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» (реєстр. № 4707) при доопрацюванні законопроекту для розгляду у другому читанні. Згідно із поправкою, адвалорна частина акцизу на тютюнові вироби має збільшитися з 20 до 36%.