Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,39 грн./дол., продають – по 8,53 грн./дол. Курс майже не змінився порівняно з 25 серпня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються у межах 8,20-8,51 грн./дол., з продажу – 8,48-8,58 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках трохи знизився порівняно з 25 серпня - до 11,95 грн./євро, продажу – підвищився на 0,4%, - до 12,27 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються у межах 11,64-12,10 грн./євро, з продажу – в межах 12,10-12,40 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля у комбанках, порівняно з 25 серпня, майже не змінився, і становить у середньому 0,2516/0,2674 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються у межах 0,22-0,265 грн./рубль, з продажу – 0,26-0,28 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара у банках Києва становить сьогодні 8,40 грн./дол., продажу – 8,50 грн./дол., курс купівлі/продажу не змінився відучора. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються у межах 8,30-8,45 грн./дол., з продажу – 8,48-8,58 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро у банках Києва майже не змінився відучора, і сьогодні становить 11,99/12,23 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються у межах 11,60-12,06 грн./євро, з продажу – в межах 12,17-12,37 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля у комбанках столиці, порівняно з 25 серпня, майже не змінився, і становить сьогодні 0,2494/0,2696 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються у межах 0,20-0,263 грн./рубль, з продажу – 0,265-0,28 грн./рубль.

Курси валют, встановлені сьогодні у банках Києва:

«Укрексімбанк»: долар США – 8,40/8,52 грн., євро – 12,10/12,22 грн., рубль – 0,253/0,265 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,30/8,50 грн., євро – 11,60/12,20 грн., рубль – 0,24/0,28 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,45/8,55 грн., євро – 12,00/12,30 грн., рубль – 0,26/0,27 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 26 серпня, становить: гривні до долара США – 7,9633, до євро – 11,406631, до російського рубля – 0,25245.