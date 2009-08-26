У Києві з понеділка подорожчає хліб

Один із найбільших виробників хліба і хлібобулочних виробів у Києві - компанія "Київхліб" - планує підвищити на 5% ціни на масові сорти хліба з 31 серпня ц.р. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляється, що з 31 серпня планується 5% підвищення цін на масові сорти хліба всіма підприємствами компанії.

Довідка УНІАН. ВАТ "Київхліб" створене на базі державного підприємства "Київхліб" у 1996 р. До складу підприємства входять 17 хлібопекарських підприємств (дев`ять у м. Київ і вісім - у Київській обл.), ремонтно-монтажний комбінат, інформаційно-обчислювальний і учбовий центри і "Київхлібпостач".

Потужність "Київхлібу" перевищує 1,7 тис. тонни на добу хлібобулочних і 12,6 тис. тонни на рік кондитерських виробів, а асортимент налічує 470 найменувань хлібобулочних і 460 кондитерських виробів.

23,956% акцій ВАТ "Київхліб" належить ЗАТ "Фінінвестгруп" (Київ), 17,2% - ЗАТ "Хліб Києва" (Київ), 24,227% - ТОВ "Гарон" (Київ), 11,122% - ТОВ "Промінвест-технологія" (Київ), 16,748% - физособі Віталію ЄФРОСИНІНУ.