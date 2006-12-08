ВАТ ”Закарпатгаз” заявляє про незаконний обшук і тиск з боку правоохоронних органів

Керівництво компанії ВАТ "Закарпатгаз" заявляє, що на компанію чиниться неправомірний тиск з боку правоохоронних органів.

Як розповів УНІАН в.о. голови правління ВАТ «Закарпатгаз» Юрій РУСІН, 7 грудня робота ВАТ була блокована через проведення обшуку, який на підприємстві вважають незаконним.

За словами Ю.РУСІНА, у четвер о 8.30 на ВАТ "Закарпатгаз" прибули працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю в Закарпатській області і прокуратури області і, не пред`являючи керівництву жодних документів, увірвалися в адміністративне приміщення товариства і провели незаконний обшук без присутності посадовців і не допускаючи адвоката. Ю.РУСІН також заявляє, що особи, які проводили обшук, побили його і заступника з питань фінансів Олександра ГОЛУБА.

Водночас працівники ВАТ "Закарпатгаз", які встигли прийти на робочі місця, були ізольовані в актовому залі, а решта працівників не допущена на роботу міліцією, що оточила підходи до підприємства.

Ю.РУСІН заявив, що керівництво ВАТ "Закарпатгаз" упевнено, що подібні незаконні дії здійснюватимуться і щодо інших газопостачальних підприємств, на які активно чиниться силовий тиск з боку правоохоронних органів. При цьому в компанії вважають, що «правоохоронними органами проводиться зазначена діяльність без законних підстав, повноважень щодо отримання відповідної інформації, фактів порушень з боку наших підприємств чинного законодавства України або прав інших осіб».

Як повідомляв УНІАН, згідно з повідомленням Центру громадських зв`язків УМВС України в Закарпатській області, прокуратура Закарпатської області порушила справу за фактом привласнення посадовцями ВАТ "Закарпатгаз" 70 млн. грн. Зокрема, справа порушена за ст.191 ч.5 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).