Службі швидкої психіатричної допомоги відключили телефони

У Києві більше нікому займатися госпіталізацією та допомогою людям з розладами психіки. Через борг у 4 тис. грн. Службі швидкої психіатричної допомоги відключили телефонну мережу, а інші установи випадками подібної спрямованості не займаються.

Про це повідомляє прес-служба депутатської фракції «Блок Юлії Тимошенко» у Київській міській раді з посиланням на свого депутата Олексія ДАВИДЕНКА.

«Ця установа й раніше фінансувалася за залишковим принципом. Факти на лице – усі сім машин швидкої психіатричної допомоги у жахливому стані через свій вік. Проте нині Головне управління охорони здоров`я Києва взагалі припинило будь-яке виділення коштів на утримання Служби швидкої психіатричної допомоги, через що й виникла заборгованість по сплаті за телефонні послуги та їх відключення», - пояснив ситуацію О.ДАВИДЕНКО.

За його словами, тепер будь-які екстрені звернення щодо осіб з ознаками психічного розладу, наркозалежних та під час спроб суїциду приймати немає кому.

“Це мусять робити фахівці зі спеціальною освітою та навичками поводження з такими людьми. До того ж це не один чи два випадки на місяць, а 60-80 виїздів за одну робочу зміну» - зазначив депутат.

За словами О.ДАВИДЕНКА, однією з підстав для припинення фінансування Служби швидкої психіатричної допомоги київська влада називає рішення про об`єднання служби медичної та психічної допомоги, ухвалене Київрадою. Проте у БЮТ наполягають, що справжня причина ліквідації – “земельні апетити команди Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”.

Він зазначає, що Станція швидкої психіатричної допомоги знаходилась за адресою: Дегтярівська, 25, тобто - майже у центрі міста.

За даними БЮТ в Київраді, протягом 2008 року у Києві зареєстровано 39 тис. звернень громадян за психічною допомогою, 19 тис. виїздів бригад та 7 тис. випадків госпіталізацій.