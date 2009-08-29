У школі дві проблеми: збирання грошей і вчителі (опитування)

Більш як половина українців - 65,3% - вважають, що Україні потрібна реформа шкільної освіти. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.

Згідно з результатами всеукраїнського дослідження, більш як третина опитаних українців - 38,7% - оцінюють якість освіти, що надається сучасною школою, задовільно. Оцінку «добре» поставили шкільній освіті 30,1%, а оцінку «відмінно» - лише 8,3% респондентів. Незадовільно оцінюють якість середньої освіти 13,4% українців, а 9,5% - важко дати їй свою оцінку.

Більш як половина опитаних громадян - 65,3% - вважають, що Україні потрібна реформа шкільної освіти. Причому 46,7% з них відповіли, що реформа швидше потрібна, а 18,6% - точно потрібна. Протилежної точки зору дотримуються майже третина респондентів – 29,6%. З них 22,4% відповіли, що реформа шкільної освіти швидше не потрібна, а 7,2% - точно не потрібна. Не визначилися з позицією з цього питання 5,1% громадян України.

Найбільш поширеною проблемою сучасної школи, на думку майже половини опитаних - 49,4% - є постійні збирання грошей на ремонт школи і подарунки вчителям. Більш як третина респондентів - 35,2% - вважають основною проблемою необхідність придбання дорогих підручників і учбових матеріалів, а чверть - 25,8% - стурбовані байдужим ставленням педагогів до дітей. Приблизно п`яту частину опитаних - 22,4% - хвилює некомпетентність шкільних вчителів, майже стільки ж громадян - 20,8% - стурбовані низьким рівнем безпеки дітей у школі, а трохи менша кількість респондентів - 19,5% - вважають вадою шкільного навчання переповнені класи. Кожен шостий опитаний - 15,3% - звернув увагу на несучасність програм шкільного навчання, а 5,4% важко назвати найбільш актуальні для сучасної школи проблеми.

При цьому половина українців - 50,3% - вважають, що шкільна форма потрібна. З них 35,1% відзначили, що кожній школі потрібна своя форма, а 15,2% - що потрібна єдина форма для всіх шкіл у країні. Не бачать необхідності в наявності шкільної форми 42,2% опитаних, а 7,5% вагалися з відповіддю на дане питання.

Більш як чверть українців - 28,2% - вважають, що підготовка школяра до нового навчального року обійдеться в 1000–1500 грн. Трохи менша кількість опитаних - 23,7% - назвали суму 800–1000 грн. Кожен шостий респондент - 15,4% - вважає, що вкластися можна в суму 1500–3000 грн. і майже стільки ж - 14,4% - вважають, що на збори школяра досить витратити 500–800 грн. Тільки 7,8% вважають, що зібрати учня можна, маючи на руках 300–500 грн, при цьому 5,6% заявили, що і 3000 грн. на підготовку до школи замало - потрібно більше. Сумою до 300 грн. сподіваються обійтися 2,6% українців, а 2,3% важко оцінити, в скільки обійдеться цього року підготовка учня до школи.

Інститут Горшеніна провів телефонне опитування на тему «Думка українців про шкільне навчання» з 25 по 27 серпня 2009 р. Загалом було опитано 1000 респондентів у віці від 18 років у всіх обласних центрах України. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів.