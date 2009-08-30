В житловому автофургоні виявили сім трупів
14:25, 30 серпня 2009Суспільство
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Трагедія у штаті Джорджія
У США в житловому автофургоні виявили сім тіл. Двоє людей госпіталізовані з тяжкими пораненнями, передає Associated Press.
Подія сталась у м. Брунсвік (штат Джорджія) в місці, де розташовані близько сотні мобільних будинків. За заявою поліцейських, деякі з тіл вже впізнані, проте обставини того, що сталося та перебіг слідства не розкриваються.
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