В житловому автофургоні виявили сім трупів

У США в житловому автофургоні виявили сім тіл. Двоє людей госпіталізовані з тяжкими пораненнями, передає Associated Press.

Подія сталась у м. Брунсвік (штат Джорджія) в місці, де розташовані близько сотні мобільних будинків. За заявою поліцейських, деякі з тіл вже впізнані, проте обставини того, що сталося та перебіг слідства не розкриваються.

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