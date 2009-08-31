Прокуратура не погодилася віддати мисливцям заповідник

Прокуратура Херсонської області опротестувала рішення Краснознаменської сільської ради (Голопристанський район) про відведення в довгострокове користування районному товариству мисливців і рибалок «Голопристанська чайка» 5090 га земель.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прокурора Херсонської області Федір САМОЙЛЕНКО.

Згідно з повідомленням, протест був винесений через те, що більша частина виділеної ділянки (4,7 тис. га) безпосередньо входить до складу Чорноморського біосферного заповідника, 390 га – є так званою охоронною зоною заповідника.

Також повідомляється, що полювання на території заповідника забороняється на підставі ст.ст. 16, 18 закону «Про природно-заповідний фонд України», ст. 20 закону «Про мисливське господарство і полювання», а також Положенням про Чорноморський біосферний заповідник.

Прокурорський протест переданий на розгляд Краснознаменської сільради.