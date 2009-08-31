Долар на міжбанку виріс

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,4430/8,4870 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 8,4620/8,4840 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні піднялися до 8,4760/8,4885 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "Інтербізнесконсалтинг",о 14:45 Національний банк України вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH 7,90/8,01 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2650/0,2670 грн./рубль, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2660/0,2670 грн./рубль. На момент закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль зріс і склав 31,84 крб. за долар (+0,2744).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро - долар змінювалися в досить вузькому діапазоні – 1,4260/1,4310 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,0605/12,1060 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 12,0930/12,1175 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH встановилися на рівні 12,0930/12,1115 грн./євро.