Донецький губернатор про Ахметова, Донбас-Арену, Львів і Київ

Президент іспанського футбольного клубу «Барселона» Хоан ЛАПОРТА висловив захоплення новим донецьким стадіоном «Донбас Арена».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на святковому прийомі з нагоди відкриття стадіону голова Донецької облдержадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО.

За його словами, 29 серпня на церемонії відкриття «Донбас Арени» був присутній президент ФК «Барселона» Х.ЛАПОРТА і «він висловив захоплення - я такого не бачив!». У президента іспанського футбольного клубу викликали захоплення як сама інженерна споруда, так і ті святкові заходи під час церемонії відкриття стадіону, пояснив В.ЛОГВИНЕНКО.

У свою чергу губернатор подякував президенту ФК «Шахтар» Ринату АХМЕТОВУ за такий прекрасний подарунок регіону. «Я щиро хочу подякувати насамперед Ринату Леонідовичу АХМЕТОВУ за те, що він ухвалив рішення і втілив його в життя в найкоротші терміни», - сказав В.ЛОГВИНЕНКО, відзначивши: «Ми сьогодні бачимо, наскільки важко йдуть процеси (будівництва стадіонів до Євро-2012 - УНІАН) в Львові і в Києві».

На думку губернатора, в Донецьку «грамотно було організовано роботу на будівельному майданчику, унікальні інженерні і архітектурні рішення було втілено в цю ідею, у цей проект».

«Ще раз говорю, що подібного в Україні немає, і я вам сміливо можу сказати - і не буде. І ми цим пишаємося, що саме в Донецьку створено таку споруду», - зазначив В.ЛОГВИНЕНКО.