В Україну прибули експерти МВФ

Експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибули до України з метою обговорення питання підготовки проекту Державного бюджету України на 2010 рік.

Про це УНІАН повідомили в представництві МВФ у Києві.

Візит триватиме до 4 вересня.

За інформацією МВФ, обговорення проекту Держбюджету-2010 буде проведено в рамках підготовки до приїзду до України наприкінці жовтня місії МВФ.

Передбачається, що місія обговорить з українською владою третій перегляд програми співпраці stand by.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що запрошує 31 серпня – 4 вересня спеціальну місію Міжнародного валютного фонду на чолі з Джейлою ПАЗАРБАЗІОЛУ для участі в підготовці проекту державного бюджету України на 2010 рік.

На її думку, така участь фахівців МВФ стане ще одним стабілізуючим чинником у підготовці проекту Держбюджету-2010.