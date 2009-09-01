Євро і долар на міжбанку досягнули максимуму

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,4420/8,4850 грн./дол., до 12:00 ціни зросли до 8,4850/8,5110 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні досягли максимуму - 8,5270/8,5550 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,о 15:00 Національний банк України вийшов на ринок з інтервенцією за валютною парою USD/UAH 7,90/8,01 грн./ дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2660/0,2675 грн./рубль, до 12:00 ціни піднялися - 0,2669/0,2678 грн./рубль. На час закриття ціни досягли рівня 0,2676/0,2684 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і становив 31,8088 рублів за долар (-0,0312).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4362/1,4364 дол./євро, а до 15:10 впали до 1,4316/1,4318 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,1225/12,1870 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору – 12,1680/12,2050 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH встановилися на рівні 12,2040/12,2480 грн./євро.