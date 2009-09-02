У Тимошенко будуть проблеми з четвертим траншем МВФ?

Вчора до України прибула технічна місія Міжнародного валютного фонду, яка повинна з`ясувати, чи відповідає проект держбюджету на 2010 рік його умовам. Як з`ясувало видання "Коммерсантъ-Україна", місія фонду вже незадоволена виділенням Нацбанком 9,8 млрд грн на фінансування Євро-2012 і відмовою підвищити з 1 вересня тарифи на газ для населення. Експерти впевнені, що загроза заморожування відносин з фондом є реальною.

До Києва на запрошення Кабінету міністрів прибула місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) з трьох осіб на чолі з Джейлою Пазарбазіолу. Візит місії триватиме з 1 по 4 вересня. "Ви знаєте, що найближчим часом уряд має намір подати до парламенту проект держбюджету на 2010 рік. Тому завданням місії є вивчення цього документа", - розповів Ъ співбесідник у фонді.

Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко ще 19 серпня повідомила про те, що звернулася в МВФ з проханням про надання Україні допомоги у формуванні проекту держбюджету на 2010 рік. У Мінфіні вже визнають, що переговори з МВФ з виділення четвертого транша будуть важкими. За словами заступника міністра фінансів Валерія Альошина, складнощі можуть бути пов`язані з необхідністю обговорення внесення змін до бюджету-2009 і граничного розміру держборгу.

Більш песимістичну оцінку дало джерело видання, близьке до переговорів: "Місія МВФ розібралася в ситуації всього за дві години роботи. Мало того, що проект бюджету не готовий, так ще й ситуація зараз гірша, ніж на момент надання третього транша: парламент подолав вето на зміни в закон "Про Нацбанк" про виділення 9,8 млрд грн на Євро-2012, а підвищення ціни газу для населення з 1 вересня скасоване". Ці питання вже 3 вересня обговорюватимуться моніторинговим комітетом у складі МВФ, Кабінету міністрів, Нацбанку, секретаріату президента і Нацкомісії регулювання електроенергетики. "В кращому разі місія поїде, а з європейського департаменту МВФ прийде різкий лист з вказівкою змін і термінів їх виконання. Але складається враження, що в МВФ розуміють, що виконання вимог гальмується наближенням виборів президента. І вони не мають упевненості в успішній роботі над помилками", - сказав він.

Експерти відзначають, що невиконання умов меморандуму з МВФ відкладе виплату четвертого траншу на 2010 рік. "Швидше за все, МВФ остаточно не відмовиться від співпраці з Україною, а кредитна програма просто може бути призупинена до завершення президентських виборів", - говорить аналітик Concorde Capital Микита Михайличенко. "МВФ зазвичай уникає співпраці в передвиборчий період, а для України це особливо актуально. Тим більше нинішня економічна ситуація краща, ніж на початку року, і перенесення траншу не означає загрози дефолту країни", - говорить аналітик Dragon Capital Олена Белан. За оцінками експерта, ще однією причиною перенесення траншу може стати підвищення соціальних виплат, чого добивається Партія регіонів.

У лютому після відмови уряду зменшити дефіцит держбюджету МВФ також заморозив співпрацю з Україною. В результаті другий транш кредиту, видача якого була запланована на середину лютого, Україна одержала лише на початку травня. Четвертий транш кредиту МВФ раніше очікувався в листопаді.