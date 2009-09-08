Припинити дрібні валютні кредити треба було ще у 2006-2007 рр.

Міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН вважає, що банки в Україні мали припинити видачу дрібних валютних кредитів ще у 2006-2007 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

«На мою думку, якби Нацбанк відмовився від валютного кредитування ще в 2006-2007 роках і не проводив таку політику, особливо дрібного валютного кредитування, то ми не мали б такого високого стрибка індексу споживчих цін в 2007 році і на початку 2008 року. Вважаю, що треба було думати про це раніше», – заявив міністр економіки.

Як повідомляли ЗМІ, 4 вересня на закритій нараді в Нацбанку регулятор оголосив про намір повністю заборонити валютне кредитування не лише населення, а й підприємств.

"Як перехідний варіант, напевно, залишимо якісь види валютного кредитування. Але вирішили, що якщо відміняти, то відміняти все", – підтвердило високо посадове джерело в НБУ. Дату заборони воно називати не стало, відзначивши, що це питання перебуває у веденні виконавчого директора з валютного регулювання Анатолія БАЛЮКА.