У Джанкої в лікарні залишаються 20 дітей

7 вересня з інфекційного відділення Джанкойської центральної райлікарні виписали після лікування ще 28 дітей, які отруїлись кефіром у дитсадках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у медзакладі залишаються 20 вихованців 8 дитсадочків міста. Всього виписано 175 дітей.

Як повідомляв УНІАН, упродовж 3-6 вересня з діагнозом «гастроентероколіт» було госпіталізовано 195 дітей (2003-2008 р.н.) - вихованців восьми дошкільних закладів Джанкоя.

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом отруєння дітей.

6 вересня на прес-конференції у Джанкої перший заступник головного санітарного лікаря України Людмила МУХАРСЬКА заявила, що причиною масового отруєння вихованців дитсадків став кефір, привезений з молокозаводу Генічеська (Херсонська область).