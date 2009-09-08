У Джанкої в лікарні залишаються 20 дітей
Виписали 175 вихованців дитсадків
7 вересня з інфекційного відділення Джанкойської центральної райлікарні виписали після лікування ще 28 дітей, які отруїлись кефіром у дитсадках.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у медзакладі залишаються 20 вихованців 8 дитсадочків міста. Всього виписано 175 дітей.
Як повідомляв УНІАН, упродовж 3-6 вересня з діагнозом «гастроентероколіт» було госпіталізовано 195 дітей (2003-2008 р.н.) - вихованців восьми дошкільних закладів Джанкоя.
Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом отруєння дітей.
6 вересня на прес-конференції у Джанкої перший заступник головного санітарного лікаря України Людмила МУХАРСЬКА заявила, що причиною масового отруєння вихованців дитсадків став кефір, привезений з молокозаводу Генічеська (Херсонська область).