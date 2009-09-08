УБОЗ під час «сходки» затримав 17 членів злочинного угрупування

На Прикарпатті під час «сходки» УБОЗ затримав 17 осіб – членів злочинного угрупування.

Про це УНІАН повідомив керівник Центру зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Івано-Франківській області Василь ГУЛЬТАЙЧУК.

За його словами, співробітники спецпідрозділу УБОЗ у Калуші Івано-Франківської області провели операцію щодо затримання чисельної групи осіб, які на одній з вулиць міста зібралися на так звану “сходку”. За його словами, правоохоронцям стало відомо, що учасники цієї зустрічі мають намір засобами фізичного впливу з’ясувати поміж собою, хто з певних «кандидатів» може бути зверхником злочинних кіл у межах області. Річ у тому, повідомив В.ГУЛЬТАЙЧУК, що всіх попередників, які називалися такими раніше, зусиллями прикарпатської міліції було заарештовано у минулому та позаминулому роках.

З метою недопущення вчинення злочинів і небажаного розвитку подій - а “правоохоронці володіли достовірною інформацію про те, що деякі учасники сходки озброєні”, було прийнято рішення вжити превентивні заходи.

Як повідомив керівник прикарпатського УБОЗу полковник міліції Володимир БУЛЬБА, бійці спецпідрозділу без єдиного пострілу затримали 17 осіб.

У затриманих та в салонах їхніх автомобілів міліціонери виявили та вилучили обріз мисливської рушниці, ніж та 4 одиниці засобів травматичної дії. За незаконне поводження зі зброєю (йдеться про обріз та ніж, який визнано холодною зброєю) порушені кримінальні справи. Засоби травматичної дії направлено на експертизу. Майже усі затримані раніше судимі, найстаршому з них 40 років, наймолодшому – 19.