Міліція втрутилась у борговий конфлікт на цукровому заводі

Співробітники Кировоградської міліції не допустили масових зіткнень на території Новоукраїнського цукрового заводу.

Про це УНІАН повідомлии у Центрі громадських зв’язків УМВС України у Кіровоградській області.

Як зазначається у повідомленні, 7 вересня у засобах масової інформації було оприлюднено матеріал із заявою лідера партії "Громадянський рух України" Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, у якому йшлося про інцидент, пов’язаний з рейдерським захопленням цукрового заводу, що належить ТОВ "Агро-Гарант-Цукор" (місто Новоукраїнка Кіровоградської області).

Конфлікт виник 5 вересня у зв’язку із наявністю кількох боргових зобов’язань підприємства перед фінансовими та комерційними структурами і з рейдерством не мав нічого спільного, йдеться у повідомленні.

Зокрема, через борги ТОВ "Агро-Гарант-Цукор" перед однією із банківських установ за рішенням суду та з метою забезпечення позовних вимог продукція підприємства, що становила заставну вартість, опинилась під арештом і була закрита та опечатана печаткою банківської установи на території його складів.

Того дня директор іншої комерційної структури Дніпропетровської області намагався отримати цю ж продукцію згідно з договором застави. Для цього він у супроводі найманих працівників прибув на підприємство та зірвав замки і печатки з дверей зазначених приміщень.

Адміністрація цукрового заводу на місце пригоди викликала працівників міліції, які діяли згідно зі своїми повноваженнями по фіксації правопорушень, охороні громадського порядку та недопущенні масових безпорядків.

"Працівники міліції категорично відкидають будь-які звинувачення щодо їхньої участі у конфлікті на боці жодної зі сторін, а також закликають представників окремих політичних сил не влаштовувати власних піар-кампаній шляхом втручання у господарські спори між комерційними структурами", - наголосили у міліції Кіровоградщини.

Водночас в УМВС зауважили, що права власності на майно, яке зберігається на складах підприємства, учасникам правових відносин доведеться вирішувати спори у судовому порядку та винятково в рамках чинного законодавства.

Працівники міліції, податкової міліції та прокуратури проведуть перевірку діяльності Новоукраїнського цукрового заводу.

На сьогодні конфлікт врегульовано, приміщення підприємства знаходиться під спільною охороною працівників міліції, заводу та банківських установ, йдеться у повідомленні.