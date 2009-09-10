Порошенко: валютний прогноз на наступний рік вирішено не розголошувати
18:24, 10 вересня 2009Суспільство
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Голова Ради НБУ похвалив аукціони
Сьогодні обсяг інтервенції Національного банку України на валютному ринку становив 100 млн. грн. при сумі поданих заявок на участь в аукціоні на 30 млн. дол.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО на прес-конференції.
Він позитивно оцінив дії Нацбанку з проведення аукціонів як для фізичних осіб, так і для здійснення інтервенції.
П.ПОРОШЕНКО також повідомив, що на сьогоднішньому засіданні ради Нацбанку було ухвалене рішення продовжити практику не оприлюднення прогнозного показника національної валюти наступного року.
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