Порошенко: валютний прогноз на наступний рік вирішено не розголошувати

Сьогодні обсяг інтервенції Національного банку України на валютному ринку становив 100 млн. грн. при сумі поданих заявок на участь в аукціоні на 30 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО на прес-конференції.

Він позитивно оцінив дії Нацбанку з проведення аукціонів як для фізичних осіб, так і для здійснення інтервенції.

П.ПОРОШЕНКО також повідомив, що на сьогоднішньому засіданні ради Нацбанку було ухвалене рішення продовжити практику не оприлюднення прогнозного показника національної валюти наступного року.