До справи про побиття фотокора УНІАН підключилася прокуратура

Співробітники Новокаховськой міської прокуратури взяли свідчення у фотокореспондента УНІАН Віталія ДАНИЛЬЧЕНКА, якого було побито під час зіткнень на коньячному заводі «Таврія» 3 вересня.

Про це УНІАН повідомив сам В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

«У мене були співробітники прокуратури, ставили запитання. У мене зараз проблеми зі здоров`ям, може, розповів не все. Ще навідаюся в прокуратуру разом з місцевим правозахисником Олегом МАРТИНЕНКОМ», - сказав В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

За його словами, в прокуратурі обіцяли, що найближчим часом матеріали у справі заберуть з міліції.

«Але чи буде порушено кримінальну справу, стане відомо лише через 10 днів після того, як документи буде передано прокуратурі», - сказав В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, міліція вже встановила і допитала людину, яка підозрюється в побитті фотокореспондента В.ДАНИЛЬЧЕНКА.

Допитували охоронця заводу «Таврія». Проте ця людина заперечує свою провину.