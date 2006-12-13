Розслідування торгівлі людськими органами СБУ взяла під свій контроль
17:43, 13 грудня 2006Суспільство
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...і просить ЗМІ надати інформацію
У зв’язку з появою у ЗМІ інформації щодо можливого скоєння на території України злочинів, пов’язаних з торгівлею органами або тканинами людини, Служба безпеки України взяла на особливий контроль розслідування відповідних справ, вивчення усіх матеріалів та заяв громадян України.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, Служба безпеки України звертається до представників засобів масової інформації, широкої громадськості з проханням надати будь-яку нову інформацію, яка може сприяти виявленню та викриттю фактів протиправної діяльності. Усі отримані СБУ додаткові матеріали будуть ретельно перевірені.
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