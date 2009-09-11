Чернігівська міліція затримала "офісного злодія"

У Чернігові співробітники карного розшуку затримали так званого “офісного” крадія.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв’язків УМВС в області, ним виявився 27-річний чернігівець, який після нещодавно отриманого умовного терміну покарання знову вирішив зайнятися крадіжками.

Специфікою його роботи були офіси. Хлопець серед білого дня просто заходив на поверх з офісними приміщеннями, шукав зачинені двері і за допомогою зв’язки ключів відчиняв їх. Швидко хапав, що лежало цінне на столі, і тікав, витираючи при цьому відбитки своїх пальців. Упродовж дня хлопець встиг навідатися до трьох офісів у центрі міста. У двох з них йому вдалося вкрасти телефон та два комп’ютерні монітори, а в третьому не пощастило – там була встановлена сигналізація, тому довелося тікати “порожнім”.

Однак зловмисник не врахував, що в офісах встановлено відеоспостереження. Оперативники вже через кілька днів встановили особу злодія і затримали.

Наразі затриманий перебуває у СІЗО Чернігова, проти нього порушено кримінальну справу за ст.185 ч.3 Кримінального кодексу України. Слідство триває.