Хто стріляв у центрі Житомира

21:26, 14 грудня 2006
Суспільство
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Затримано підозрюваного у замаху на вбивство

Співробітники карного розшуку Житомирського міськвідділу міліції затримали у Житомирському районі громадянина Грузії, який 10 листопада влаштував стрілянину в центрі Житомира і поранив приватного підприємця. Про це УНІАН повідомили в у центрі зв’язків з громадськістю УМВС України в області.

Зловмисника, який підозрюється у замаху на вбивство приватного підприємця з Житомира, затримано в одному з сіл Житомирського району у приватному будинку одного з жителів села, де він переховувався.

Затриманий обвинувачується за ст.15 (замах на злочин) та 115 (умисне вбивство) Кримінального Кодексу України. У будинку, де затримано підозрюваного, міліція виявила та вилучила пістолет "Вальтер" 9 калібру та 23 патрони до нього, а також пістолет "Наган" 9 калібру та 47 патронів до нього. За даними правоохоронців, затриманий 1966 року народження, народився у Тбілісі і оголошений МВС Грузії в розшук за скоєння злочинів.

Як раніше повідомляв УНІАН, 10 листопада цього року у центрі Житомира було поранено 36-річного приватного підприємця. За версією правоохоронців, тоді відбулося з’ясування бізнесових стосунків між приватним підприємцем та його знайомим із використанням вогнепальної зброї.

 

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