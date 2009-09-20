МВС звітує про викриття злочинів у банківській сфері

Департаментом Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України впродовж восьми місяців 2009 року у сфері банківської діяльності викрито 3 тис. 492 злочини, у тому числі безпосередньо у банках – 1 тис. 425 злочинів.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

За даними правоохоронців, кожен шостий викритий злочин зі збитками понад 100 тис. грн. Крім того, порушено 90 кримінальних справ, де збитки перевищуюють1 млн. грн.

За кримінальними справами на сьогодні уже відшкодовано 144,3 млн. грн., з яких згідно з постановами слідчих органів та суду накладено арешт на майно в сумі 89,4 млн. грн.

Водночас за виявленими злочинами до відповідальності притягнуто 574 осіб, з яких 74 керівники філій та відділень банківських установ, 128 інших службових осіб банків та 239 осіб, що вчинили злочини у складі груп.