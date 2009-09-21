Третина ін'єкційних наркоманів в Україні - жінки

В Україні нараховується до 425 тис. споживачів ін’єкційних наркотиків, третина з них - жінки.

Про це повідомила директор представництва HealthRight International в Україні Галина СКІПАЛЬСЬКА на презентації документального фільму “Повернення додому” та виставці плакатів, розроблених з метою розширення доступу жінок-споживачок ін’єкційних наркотиків (СІН) до програм замісної терапії (ЗТ) та додаткових соціальних та медичних послуг в Україні.

За даними голови правління ВГО “Асоціація учасників ЗПТ України” Ольги БЄЛЯЄВОЇ, зараз в Україні майже 900 жінок-учасниць програм замісної терапії. "Для нас підтримка ліками замісної терапії – це рятівний круг, який допомагає нам, поки ми навчаємось “плавати” в бурхливому життєвому морі: отримуємо професію, відновлюємо стосунки з родиною та, найважливіше, повертаємо почуття гідності та самоповаги”, - сказала вона.

На думку директора департаменту комунікації, політики та адвокації Всеукраїнської мережі ЛЖВ Дмитра ШЕРЕМБЕЯ, “лише гуманне суспільство здатне впроваджувати програми ЗТ". "Я дуже радий, що Україна готова допомагати та лікувати своїх громадян, що потрапили у наркотичну залежність, а не переслідувати їх. Цей підхід врятує тисячі життів, збереже сім’ї, дітям залишить батьків, а батькам поверне дітей”, - зазначив Д.ШЕРЕМБЕЙ.

Організаторами заходу виступили: МБФ “Українська фундація громадського здоров`я”, HealthRight International, ВБО “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ”, МФ “Відродження”, рекламна агенція “Саатчі&Саатчі”, продюсерська компанія “Сполучені світи”. Проект реалізовано МБФ “Українська фундація громадського здоров`я” за підтримки Інституту відкритого суспільства.

Довідка УНІАН. Замісна терапія розглядається як варіант для наркозалежних людей, які фактично не можуть припинити вживання ін`єкційного наркотику, навіть якщо прагнуть це зробити. Вона базується на застосуванні подібної чи ідентичної речовини при лікуванні опіоїдної залежності.