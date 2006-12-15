Як купити нафтову свердловину за 0 грн.

Чернігівщині виявлений факт незаконної передачі на користь іншого суб’єкта підприємницької діяльності нафтогазоносної свердловини. Вона була передана за нульовою вартістю, хоча мала бути оцінена в суму понад 3 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Чернігівської області.

Порушення було виявлене у ході прокурорської перевірки, проведеної з залученням відповідних правоохоронних органів. Перевірялось додержання вимог чинного законодавства при здійсненні Державним геологічним підприємством (ДГП) „Чернігівнафтогазгеологія” (дочірнім підприємством Національної акціонерної компанії „Надра України”) спільної діяльності з видобутку та реалізації газу за договором з іншим підприємством.

Перевірка встановила, що службові особи державного геологічного підприємства, зловживаючи своїми службовими обов’язками, всупереч інтересам держави, в порушення ст.7 Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, без врахування обов’язкової оціночної вартості майна в сумі понад 3,8 млн. грн., внесли свердловину №2 Скоробагатьківського нафтогазоконденсатного родовища на баланс як частку ДГП в спільній діяльності за нульовою вартістю.

Наслідком таких дій стало суттєве зменшення в діяльності, спільній з приватним інвестором, частки держави. Відповідно, і сума доходу держави від такої діяльності значно знижується.

За цим фактом прокуратура Чернігівської області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.364 ч.2 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки).