В Україні очікується похолодання

Завтра вУкраїні очікується хмарна погода з проясненнями. У південній частині дощ, вранці та вдень у Криму місцями сильний дощ; температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7°, на півдні Криму до 10° тепла.

На решті території часом невеликі опади, переважно у вигляді дощу, лише у північних, а вдень і в західних областях без істотних опадів; температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла; у Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 0-4° морозу. Вночі та вранці у прикарпатських областях місцями туман. Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

20-21 грудня - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише у західних областях, а 20 грудня і у південній частині невеликий мокрий сніг та дощ, в Криму вночі помірні опади. У південній частині та західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, у південній частині північно-східний, 9-14 м/с, 20 грудня в Криму та на узбережжі морів місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, 20 грудня у південній частині, а 21 грудня на заході країни місцями 0-2° тепла; вдень від 1° тепла до 4° морозу, у Криму 1-6° тепла; у східній частині вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу; в Карпатах невеликий сніг, температура вночі 8-13° морозу, вдень 2-7° морозу.

22-23 грудня - переважно без опадів. Температура вночі 1-7° морозу, у східних областях до 12° морозу; вдень від 3° морозу до 3° тепла.

24-28 грудня - переважно без опадів, лише 24 грудня на Лівобережжі часом невеликі опади. Температура 24-25 грудня істотно не зміниться, надалі поступове підвищення на 2-5°.

У Києві та області у вівторок буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла; по області вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

20-21 грудня - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 1° тепла до 4° морозу.

22-23 грудня - переважно без опадів. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла.