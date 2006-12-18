У Женеві тривають неофіційні консультації щодо вступу України до СОТ

Українська делегація під головуванням заступника міністра економіки Валерія ПЯТНИЦЬКОГО перебуває у Женеві з метою проведення консультацій щодо заявки про вступ нашої держави до Світової організації торгівлі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства економіки України, програмою візиту заплановано проведення неофіційних консультацій української делегації з країнами-членами Робочої групи з питань розгляду заявки України про вступ до СОТ, зокрема країнами Європейського Союзу, Сполученими Штатами Америки, Канадою, Австралією, Японією та ін.

Метою зустрічі є верифікація прийнятого Верховною Радою України законодавства на предмет їх відповідності взятим зобов’язанням у рамках переговорного процесу зі вступу до СОТ.