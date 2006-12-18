Підозрюваний у вбивстві п`ятьох повій виявився інформатором поліції

Заарештований у Великобританії за підозрою у вбивствах п`ятьох повій Том Стівенс був позаштатним співробітником британської поліції, передає телеканал Скай Ньюз.

При цьому телекомпанія не повідомила, звідки були одержані відомості про те, що Стівенс був т.зв. “спеціальним констеблем”, які надають допомогу штатним співробітникам поліції.

У понеділок вранці Стівенс був затриманий у власному будинку в населеному пункті Трімлі біля міста Фелікстоу (графство Саффолк на сході Англії). Поліція обшукала будинок Стівенса, вилучивши для експертизи кілька речей підозрюваного.

Підозрюваний у вбивствах повій працював в супермаркеті. Нині його утримують в одній з поліцейських дільниць Саффолка.

За перші два тижні грудня в околицях міста Іпсвіч (графство Саффолк) були знайдені тіла п`ятьох молодих жінок у віці від 19 до 29 років. Всі вони заробляли на життя проституцією. За інформацією поліції, жінки вживали героїн, у трьох з них залишилися діти. Жодна з убитих не зазналас сексуального насильства. Поліція заперечує і мотив убивства з метою пограбування, оскільки коштовності на жінках залишилися неторкнуті.

РІА "Новости"