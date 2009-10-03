Представництво «Сохнут» повертається до роботи в Одесі

Єврейське агентство «Сохнут» має намір відновити діяльність свого представництва в Одесі. Про це повідомив під час зустрічі з мером Одеси Едуардом ГУРВІЦЕМ державний і громадський діяч Держави Ізраїль Натан ЩАРАНСЬКИЙ, який прибув 1 жовтня до «морської столиці» в рамках візиту ввічливості.

Як сьогодні повідомили УНІАН в управлінні інформації мерії, уродженець України Н.ЩАРАНСЬКИЙ нині очолює Адельсоновський інститут стратегічних досліджень при «Центрі Шалем», де веде дослідницьку роботу, а також всесвітнє Єврейське агентство «Сохнут», представництва якого працюють в 56 країнах світу.

Очолюване Н.ЩАРАНСЬКИМ агентство «Сохнут» - офіційна організація Держави Ізраїль, яка займається питаннями репатріації. Раніше відомий правозахисник Н.ЩАРАНСЬКИЙ, видворений владою з Радянського Союзу, заснував партію «Ісраель Ба-Алія», яка об`єднала вихідців з колишнього СРСР, обирався депутатом ізраїльського Кнесету, в 1996-2003 роках очолював в Ізраїлі міністерство промисловості й торгівлі, внутрішніх справ і міністерство будівництва.