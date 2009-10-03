При затриманні нетверезого водія працівники ДАІ застосували зброю

У селі Новосуханівка Сумського району Сумської області правоохоронці застосували вогнепальну зброю, щоб зупинити автомобіль, за кермом якого перебував нетверезий водій.

Як повідомили УНІАН у секторі зв`язків з громадськістю управління ДАІ Головного управління МВС України в Сумській області, почалося все з того, що водій «Ниви» не відреагував на вимоги інспектора ДПС про зупинку, а лише натиснув на газ та почав тікати на великій швидкості, порушуючи Правила дорожнього руху. Міліціонерам довелося переслідувати автомобіль майже півгодини, але водій не зупинявся.

Співробітникам ДАІ, виїхавши за межі населеного пункту, вдалися до крайніх заходів – застосували вогнепальну зброю. На два попереджувальних постріли у повітря водій ніяк не відреагував. Тож правоохоронці прострелили колесо і зупинили автомобіль.

Після затримання 24-річного водія з’ясувалося, що останній перебував у стані алкогольного сп’яніння, що згодом підтвердила експертиза Сумського обласного наркологічного диспансеру. Водій не мав при собі водійських документів, нещодавно його вже затримували за подібне порушення і вилучили права. Наразі правопорушник може позбавитися і автомобіля.

Загалом з початку року на Сумщині працівниками міліції було виявлено понад 8000 нетверезих водіїв.