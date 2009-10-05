Росія відмовилась дати Україні кредит

Росія не надасть Україні кредит на 5 млрд. дол., а також не дасть Білорусі останній транш у сумі 500 млн. дол. з кредиту в 2 млрд. дол., але просуватиме інтереси цих країн по міжнародній лінії - щодо отримання позик від МВФ і антикризового фонду ЄврАзЕС.

Про це заявив віце-прем`єр, міністр фінансів РФ Олексій КУДРІН журналістам у Стамбулі, передає РІА "Новости".

«Поки ми не розглядаємо продовження кредиту Білорусі (останній транш на 500 млн. дол. із заявленого раніше стабілізаційного кредиту у розмірі 2 млрд. дол.)... На двосторонній основі не надамо», - сказав О.КУДРІН.

«Ми уважно спостерігаємо за виконанням програми МВФ (з кредитування України). Ми, як члени МВФ, підтримуємо виділення фондом кредиту Україні, але на двосторонній основі ми не плануємо (давати кредит)», - заявив також глава російського Мінфіну.

О.КУДРІН нагадав, що країни ЄврАзЕС домовилися про створення антикризового фонду, через який здебільшого і кредитуватимуться країни-учасники. Внесок Росії до фонду становитиме 7,5 млрд. дол.

Глава Мінфіну відзначив також, що уряд Білорусі на 90% виконує програму реформ, сформульовану спільно з МВФ.

"За рамками залишається лише те, що належить до двосторонніх відносин Росії і Білорусі, все інше Білорусь досить активно виконує. Тому я задоволений діями уряду республіки в частині виконання програми реформ, оскільки мої побажання практично на 90% збігаються з вимогами програми МВФ", - уточнив він.

О.КУДРІН висловив сподівання, що реформи в Білорусі "дадуть результати". При цьому він додав, що не "став би забігати наперед" щодо їх ефективності.

Міністр також нагадав, що Росія надає значні ресурси МВФ у рамках поповнення коштів фонду.

"І ми вважаємо, що за рахунок, зокрема цих ресурсів, і має надаватися допомога країнам на умовах програми, схваленої МВФ", - сказав він, нагадавши, що директор від Росії голосує "за" надання таких кредитів.

Як повідомлялося, Україна на початку поточного року зверталася до Росії за кредитом на закупівлю газу для закачування у підземні сховища.

Україна співробітничає з МВФ за схваленою у листопаді 2008 року дворічною програмою на загальну суму 16,43 млрд. дол. для боротьби з наслідками світової фінансової кризи. Київ вже одержав від фонду три транші - на 4,5, 2,8 і 3,3 млрд. дол. Кредит МВФ надано на 15 років під 4% річних.

Наприкінці 2008 р. Росія ухвалила рішення виділити Білорусі кредит у 2 млрд. дол., з якого вже видано 1,5 млрд. дол. Останній транш у розмірі 500 млн. дол. російський Мінфін не надав, заявляючи, що необхідна ретельна оцінка перспектив повернення цих коштів.