В Україні - місячник добровільної здачі зброї та вибухівки

Міністерство внутрішніх справ України з 1 по 31 жовтня проводить місячник добровільної здачі громадянами зброї, боєприпасів, вибухівки та спеціальних засобів, які знаходяться на незаконному зберіганні.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Як сказано у повідомленні міністерства, "громадяни, які добровільно звернуться до міліції для здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються ними незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності". "Якщо громадянин у вказаний термін добровільно здав до органів внутрішніх справ мисливську вогнепальну, холодну, газову зброю, то в подальшому він має можливість після оформлення відповідних документів зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах", - наголосили в МВС.

Водночас правоохоронці зазначають, що пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями несмертельної дії, реєструються у випадках і в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

За детальними роз`ясненнями громадяни можуть звернутися до працівників дозвільної системи або дільничних інспекторів міліції.