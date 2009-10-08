Терьохін про Януковича, Тимошенко, податки та середній клас

Проект Податкового кодексу, запропонований лідером партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, захищає права заможних громадян і створює додаткове навантаження на середній клас.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві народного депутата України (фракція БЮТ), голови Комітету ВР з питань податкової та митної політики Сергія ТЕРЬОХІНА.

«Вважаю, що прийняття Податкового кодексу не є самоціллю, оскільки для платників є головною не форма податкового закону, а його зміст. Податковий кодекс, поданий ЯНУКОВИЧЕМ до парламенту у 2007 році, захищав права заможних і накладав додаткове навантаження на простих громадян», - заявляє С.ТЕРЬОХІН.

Зокрема, цей проект Податкового кодексу передбачає зменшення оподаткування рантьє (тих, хто, не працюючи, пасивно отримує дохід) у три рази по відношенню до простих найманих працівників. «Себто власник підприємства, який отримує дивіденд, сплачував би в три рази менше податків ніж людина, яка на нього працює», - пояснює голова комітету ВР.

Крім того, законопроект Партії регіонів також передбачає зменшення оподаткування гральних автоматів майже в три рази – з 4200 до 1512 грн. «За поданням уряду ТИМОШЕНКО гральна діяльність в межах України була заборонена», – нагадує С.ТЕРЬОХІН.

«Кодекс ЯНУКОВИЧА передбачав збільшення оподаткування ринкових торгівців на 100% (у 2 рази) і додаткове обкладення їх соціальними зборами за загальною системою (отже, до 68% у залежності від галузі). За поданням уряду ТИМОШЕНКО ринковий збір буде скасований з наступного року», – заявляє голова комітету ВР.

Крім того, за його словами, головною ідеєю законодавчої ініціативи Партії регіонів є несплата податків при імпорті. «Зрозуміло, що жодних компенсацій для національних виробників аналогічної продукції цим проектом не передбачено. А також зрозуміло, що крупний капітал, який вивів гроші за кордон, зацікавлений у безподатковому ввезенні куплених товарів на ринок України», - пояснює депутат.

«Інші податкові ініціативи ЯНУКОВИЧА навіть не варті паперу. Мені видається, що ЯНУКОВИЧ не любить простих людей, уважає їх бидлом та матеріалом для створення свого особистого благополуччя», - йдеться у заяві С.ТЕРЬОХІНА.

Депутат зазначає, що, за оцінками ООН, більше 80% національного доходу України перебувають у власності 4% громадян. «ТИМОШЕНКО хоче, щоб було навпаки», – наголосив С.ТЕРЬОХІН.

Як повідомляв УНІАН, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні на зустрічі з підприємцями у Києві запропонував спільно із підприємцями розробити законопроекти, які будуть спрямовані на реалізацію засад партнерства підприємців і влади.

Серед пріоритетів Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ також назвав необхідність прийняття Податкового кодексу, який «забезпечить справедливу систему оподаткування та її адаптацію до норм ЄС».

Він також виступив за введення на період кризи мораторію на внесення змін до системи спрощеного оподаткування.

«Відповідні зміни уже внесені депутатами фракції Партії регіонів до парламенту. Я забезпечу зменшення податкового тиску на бізнес», – сказав В.ЯНУКОВИЧ і уточнив, що, зокрема, йдеться про зменшення ставок податку на додану вартість (ПДВ) і податку на прибуток.

В.ЯНУКОВИЧ також наголосив на необхідності спрощення порядку і скорочення терміну відшкодування ПДВ і збільшення розміру амортизаційних відрахувань. «Ми спростимо процедуру реєстрації і ліквідації підприємств, спростимо і здешевимо порядок отримання дозволу на будівництво, прискоримо процедуру реєстрації власності. Реєстрація прав власності при купівлі землі і будівель не повинна тривати більше п’яти днів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.