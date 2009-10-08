Уряд порушує права людини, коли примушує вчителів говорити українською
Заява Вінницької правозахисної групи
Вінницька правозахисна група стурбована постановою Кабінету Міністрів України, якою уряд зобов‘язав педагогічних працівників усіх державних та комунальних загальноосвітніх закладів в робочий час постійно застосовувати українську мову.
Як повідомив кореспонденту УНІАН координатор Вінницької правозахисної групи (ВПГ) Дмитро ГРОЙСМАН, невиконання вимог постанови уряду загрожує освітянам настанням дисциплінарної відповідальності аж до звільнення з роботи.
"Встановлення урядом особливого мовного режиму для педагогічних працівників державних та комунальних загальноосвітніх закладів є перевищенням владної компетенції уряду України, визначеної Конституцією та законам України", - зазначають у ВПГ.
За інформацією правозахисників, стаття 10 Конституції України, якою встановлено державний статус української мови, одночасно визначає, що «в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України». Чинним законом «Про мови в Українській РСР» прямо встановлено, що вибір мови міжособового спілкування є невід`ємним правом самих громадян. Відповідно до ст.4 вказаного закону, мовами міжнаціонального спілкування в Україні є українська, російська та інші мови. Ст. 5 вказаного закону визначено, що громадянами «гарантується право користуватися своєю національною мовою або будь-якою іншою мовою».
Також, за даними ВПГ, зазначена постанова Кабміну ігнорує резолютивну частину рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року у справі про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про застосування української мови). Вказаним рішенням підтверджено, що у державних і комунальних навчальних закладах поряд з державною мовою відповідно до положень Конституції України, зокрема частини п`ятої статті 53, та законів України, в навчальному процесі можуть застосовуватися та вивчатися мови національних меншин.
"На превеликий жаль, автори ганебної постанови КМУ №1033 забули і про європейські стандарти щодо функціонування мов, зокрема і заклики Ради Європи до мовного різноманіття та стимулювання опанування європейцями двох та більше мов, які містяться в Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи «Про сучасні мови» від 17 березня 1998 року", - зазначають вінницькі правозахисники.
Враховуючи можливі масові порушення прав людини та законів України в разі набуття чинності даної постанови, Вінницька правозахисна група закликає Кабмін не допустити її офіційної публікації і переглянути постанову до набрання нею чинності.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою № 1033 від 30 вересня затвердив зміни до Положення про загальноосвітній навчальний заклад.
Зокрема, згідно зі змінами, у державному і комунальному загальноосвітньому навчальному закладі мовою навчання визнається українська мова. Поряд з українською мовою в навчально-виховному процесі у державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладах можуть застосовуватися та вивчатися мови національних меншин.
Змінами передбачено, що у робочий час у державному і комунальному загальноосвітньому навчальному закладі постійно повинна застосовуватися українська мова, а у державному і комунальному загальноосвітньому навчальному закладі з навчанням мовою національної меншини поряд з українською мовою - також мова, якою здійснюється навчально-виховний процес в цьому закладі.