На міжбанку долар просів

На міжбанку до 12:00 торги доларом США проходили на рівні 8,2365/8,2580 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,2615/8,2935 грн./дол., до 12:00 ціни впали до 8,2365/8,2580 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Торги російським рублем стартували котируваннями 0,2793/0,2809 грн./рубль, до 12:00 ціни знизилися - 0,2787/0,2799 грн./рубль. На російському валютному ринку курс долар-рубль знизився, і до 12:00 встановився на рівні 29,5260 рублів за долар (-0,0615).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4766/1,4768 дол./євро, змінюючись в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,1885/12,2330 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз – 12,1840/12,2170 грн./євро.