Комп'ютерні ігрові клуби в Україні - в антисанітарному стані

Комп’ютерні ігрові клуби в Україні перебувають у незадовільному санітарно-гігієнічному стані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на відкритті VІ Конгресу педіатрів України повідомив директор Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, президент Асоціації педіатрів України Юрій АНТИПКІН.

За його словами, значна скупченість дітей при мікробіологічному забрудненні у комп’ютерних клубах становить небезпеку для здоров’я дітей.

“Найуразливішими до впливу несприятливих чинників є підлітки 13-14 років, безконтрольне відвідування цих клубів впливає на психічне та фізичне здоров’я учнів. Це виявляється порушеннями у функціональному стані, нервовій системі, погіршенні зору та різних порушеннях систем та органів дитячого організму”, – наголосив Ю.АНТИПКІН.