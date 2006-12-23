Опозиція шукає 3 мільярди доларів Ніязова на закордонних рахунках

Лідери туркменської опозиційної партії у вигнанні в листі на ім`я канцлера Німеччини Ангели Меркель закликали розслідувати причетність Deutsche Bank до відмивання грошей, одержаних Туркменією за постачання газу до України.

Як пише у суботу The Financial Times, німецький банк отримав від Центрального банку Туркменії право розпоряджатися рахунком, на якому лежить 1,68 мільярда доларів. Всього ж, за деякими даними, на закордонних рахунках, які контролював особисто покійний Сапармурат Ніязов, перебувають до 3 мільярдів доларів.

У зверненні Республіканської партії Туркменії, копія якого потрапила в редакцію газети, стверджується, що "виникають питання щодо відмивання грошей і порушення встановлених в ЄС стандартів прозорості банківських операцій".

Британська правозахисна організація Global Witness також звернулася до Deutsche Bank із закликом оприлюднити інформацію про туркменські гроші, зосереджені на його рахунках, і за необхідності заморозити ці кошти, щоб вони не були викрадені. Проте офіційних коментарів від банку поки не надійшло, зазначає видання.

Нагадаємо, у п`ятницю російський експерт з питань Центральній Азії Аркадій Дубнов розповів, що особистий скарбник Ніязова Олександр Жадан зник з туркменської столиці за день до того, як помер президент республіки. Разом з Жаданом зникли і "дуже важливі документи".

Лента.ру