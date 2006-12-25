У Житомирській області правоохоронці вилучили понад тонну наркотиків

У Житомирській області за 11 місяців 2006 року правоохоронці вилучили понад тонну наркотичних речовин, що майже у 1,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Управлінні МВС в Житомирській області повідомив начальник відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Сергій ДЗЮБЕНКО.

Він також повідомив, що "з початку року в області зареєстровано більше 1,5 тисячі наркозлочинів, третина яких - збут наркотичних речовин". З початку року в області ліквідовано 60 наркопритонів та виявлено 160 наркоділків. За словами С.ДЗЮБЕНКА, "якщо протягом останніх п’яти років на Житомирщині вилучали переважно макову соломку, то цього року кількість вилученої маріхуани збільшилася удвічі і досягла 220 кг".

Він також повідомив, що за 11 місяців цього року до кримінальної відповідальності за наркозлочини притягнуто більш як тисячу порушників.

С.ДЗЮБЕНКО зауважив, що в області та обласному центрі ще не зафіксовано, як у Києві, “екзотичних наркотичних речовин - психотропних грибів-галюциногенів”.