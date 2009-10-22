На час осінніх канікул призначено два додаткових поїзди

На час осінніх шкільних канікул Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) призначила два додаткових поїзди, щоб забезпечити виїзд пасажирів з Києва до Сімферополя і Львова.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗЗ.

Згідно з повідомленням, у п`ятницю, 23 жовтня, поїзд №282/58 сполученням Київ–Сімферополь відправиться із столиці о 22:49, а в кінцевий пункт призначення прибуде наступного дня о 13:30. Назад із Сімферополя поїзд відправиться в неділю, 25 жовтня, о 18:08 і прибуде до Києва вранці 26 жовтня о 10:22.

До Львова в п`ятницю, 23 жовтня, о 19:58 відправиться поїзд №537/208 Київ–Львів. До Львова поїзд прибуде в суботу о 05:16. Зі Львова до Києва поїзд відправиться в неділю, 25 жовтня, року о 22:13. На станцію Київ-Пасажирський поїзд прибуде в понеділок о 08:26.