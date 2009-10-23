До кінця жовтня можливе невелике зниження курсу долара

У найближчому майбутньому можлива стабілізація курсу долара до гривні на досягнутих рівнях і невелике зниження курсу до кінця жовтня.

Такий прогноз озвучив у коментарі для УНІАН директор департаменту казначейських операцій «Брокбізнесбанку» Ігор ДАВИДЕНКО.

На його думку, поки що складно передбачити рух валютного курсу нижче за позначку 8.00 гривень за долар. Спровокувати різке зниження курсу долара може тільки виплата податків у кінці місяця, що вже спостерігалося наприкінці вересня, вважає експерт. Цілком можливо, прогнозує він, що на рівні 7,96-7,98 Нацбанк почне купувати долари, створивши, таким чином, підтримку для курсу.

І.ДАВИДЕНКО також вважає, що «на падіння курсу долара до гривні може вплинути й офіційний початок передвиборчої президентської кампанії, оскільки зазвичай гроші на всі передвиборчі кампанії заходять або з-за кордону в безготівковому вигляді, або в готівковій формі у валюті, що може збільшити пропозицію на валютному ринку».

Як відзначив експерт, за тиждень з 19 по 23 жовтня курс долара до гривні продовжив своє падіння з рівня 8,25/8,28 у понеділок, 19 жовтня, до рівня 8,15/8,18 у п`ятницю. Він вважає, що падіння курсу долара пов`язане з тим, що цього тижня почалися платежі податків до бюджету і оплата за спожитий газ, що, у свою чергу, призводить до збільшення продажу валюти на ринку.

На думку І.ДАВИДЕНКА, свій вплив мала також участь банків й інших фінансових інститутів в аукціонах Мінфіну з розміщення ОВДП. Він відзначив, що впродовж цього тижня Мінфіном було продано паперів на суму близько 500 млн. грн. Це також могло позначитися на курсі долара до гривні, вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН, офіційний курс НБУ на 26 жовтня: 100 USD – 799.8000 грн.; 100 EUR – 1201.2996 грн.; 10 RUR – 2.7579 грн.