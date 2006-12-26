96 додаткових поїздів на Новий рік

Станом на 26 грудня «Укрзалізниця» вже призначила 60 додаткових поїздів для забезпечення перевезень пасажирів на новорічні і різдвяні свята. Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, крім того, курсуватимуть ще 36 додаткових поїздів ВАТ «Российские железные дороги».

При цьому, як наголошується в повідомленні, для задоволення потреб пасажирів у перевезеннях на зимові свята «Укрзалізниця» призначила ще один прискорений поїзд «Харків-Київ». Поїзд №153/154 курсуватиме 27, 29, 30, 31 грудня 2006 року, а також парними днями - з 2 по 14 січня 2007 року. Поїзд курсуватиме з однією зупинкою - в Полтаві.

За даними відомства, щорічно, для задоволення потреб пасажирів у період новорічних і різдвяних свят «Укрзалізниця» додатково вводить більше 40 поїздів.