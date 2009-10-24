Кабмін затвердив план боротьби з легалізацією злочинних доходів

Кабінет Міністрів України на засіданні 21 жовтня прийняв постанову «Про затвердження плану заходів на 2010 рік із запобігання й протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму», яку було розроблено Державним комітетом фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) за участю більш ніж 50 державних органів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держфінмоніторингу, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, план заходів на 2010 рік із запобігання й протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму містить 6 розділів, які складаються з 38 пунктів: 1) Запобігання виникненню передумов для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму (9 пунктів); 2) Мінімізація ризиків використання фінансової системи з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму (2 пункти); 3) Удосконалення механізму регулювання й нагляду за суб`єктами первинного фінансового моніторингу (7 пунктів); 4) Підвищення ефективності діяльності правоохоронних й інших державних органів (15 пунктів); 5) Підвищення кваліфікації фахівців (4 пункти); 6) Участь у міжнародній співпраці (1 пункт).

У Держфінмоніторингу вважають, що ухвалення даної постанови сприятиме активізації розвитку й підвищенню ефективності діяльності національної системи запобігання й протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, що, в кінцевому результаті, підвищить імідж і міжнародні рейтинги України.