ГПУ забрала у Луценка справу про розбещення дітей

Сьогодні керівництво Генеральної прокуратура України після заслуховування матеріалів кримінальної справи щодо розбещення двох малолітніх дітей прийняло рішення забрати справу із головного слідчого управління МВС України для подальшого розслідування в Генпрокуратуру.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

Водночас, у прес-службі ГПУ утримались від надання коментарів з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх.

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО 14 жовтня повідомив, що ще в квітні цього року у справі про розбещення двох неповнолітніх дітей висунуто звинувачення і затримано батька цих дітей.

20 жовтня з трибуни Верховної Ради О.МЕДВЕДЬКО заявив, що відомство направило керівництву МВС лист, в якому просить Міністерство внутрішніх справ провести службову перевірку і притягнути до відповідальності посадовців, які недбало ставилися до розслідування справи про розбещення дітей.

Як зазначив генпрокурор, матір потерпілих дітей двічі зверталась до Дніпровського районного управління Києва, після порушення кримінальної справи працівниками міліції не було своєчасно вжито заходів зі встановлення винних осіб, а їх упізнання було проведено лише через місяць після порушення кримінальної справи.