Україні потрібні незалежні органи протидії катуванням

26-27 жовтня у Львові буде проходити друга Східноєвропейська конференція учасників Національних превентивних механізмів згідно із Факультативним Протоколом до Конвенції ООН проти катувань.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Під час конференції, її учасники розглянуть питання створення та функціонування механізмів протидії катуванням та порушенню прав людини у місцях утримання під вартою.

“Ці органи будуть незалежними від держави та дозволять моніторити дотримання прав людини не тільки в міліції та тюрмах, а й у закритих медичних та дитячих установах, армії, місцях, де утримують нелегальних мігрантів”, - зазначається у повідомленні.

Серед учасників конференції - представники інституцій громадянського суспільства та міжнародних організацій, які працюють у сфері дотримання прав людини та попередження тортур з Азербайджану, Албанії, Вірменії, Бельгії, Болгарії, Великобританії, Грузії, Угорщини, Казахстану, Киргизії, Молдови, Македонії, Італії, Латвії, Литви, Польщі, Російської Федерації, Таджикистану, Чехії, Румунії, а також координатори діяльності мобільних груп з моніторингу дотримання конституційних прав та свобод громадян в діяльності ОВС України.