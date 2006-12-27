Слухання справи Різака перенесли на 16 січня

Слухання кримінальної справи колишнього голови Закарпатської обласної державної адміністрації Івана РІЗАКА перенесено на 16 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийняв вчора Апеляційний суд Івано-Франківської області.

Суд заслухав свідків по епізоду доведення до самогубства ректора Ужгородського університету Володимира Сливки. Зокрема, було заслухано показання двох представників комісії, що робила посмертну комплексну судово-психіатричну експертизу. Вони розповіли, що знайшли покійного у сухій ванні з ножем у грудях. Їх здивував той факт, що було мало крові.

Під час надання свідчень підсудний І.РІЗАК коментував показання свідків без дозволу суду. Один із свідків, психолог-експерт попросив суд «захистити його від нецензурних випадів підсудного». Суддя наказала підсудному залишити зал судової кімнати. І.РІЗАК вийшов із зали разом із своїм братом Василем і лікарями. Після цього свідок давав показання за відсутності підсудного.

У коментарі журналістам І.РІЗАК пояснив, що поводив себе таким чином тому, що із самого початку слідчі не пред’явили йому жодних доказів вини доведення В.Сливки до самогубства. Проте звинувачення, висунуті проти нього, грунтувалися на цій експертизі. Він вважає ці результати підтасованими.

Суд також заслухав ще одного свідка за епізодом підробки документів.

Довідка УНІАН. І.РІЗАКА, зокрема, обвинувачено у доведенні до самогубства ректора Ужгородського державного університету В.Сливки; зловживанні службовим становищем; отриманні хабара; користуванні мобільним телефоном за рахунок «Закарпаттяобленерго»; організації масових заворушень у Сваляві; незаконній видачі посвідчень радника губернатора трьом особам.

І.РІЗАКА було затримано 13 травня 2005 року. 16 травня Ужгородський міський суд обрав запобіжним заходом щодо І.РІЗАКА арешт. 13 вересня його було звільнено з-під варти в Ужгородському СІЗО під заставу.