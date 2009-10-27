У Києві освятили три нові церкви

Блаженніший Митрополит ВОЛОДИМИР освятив учора, 26 жовтня, у Києві три нові храми.

Як повідомляє сайт УПЦ, зокрема, Предстоятель Української Православної Церкви звершив чин освячення новозбудованого храму в ім’я мучениці Раїси Олександрійської на території Дарницького кладовища.

Дерев’яний храм в ім’я святої мучениці Раїси був побудований на кошти мецената, чиї батьки поховані на Дарницькому кладовищі.

Біля східної стіни храму стоїть гармата, одна із тих, із допомогою яких у 1943 році було визволено Дарницю від німецько-фашистських загарбників, а поруч із північною – знаходяться могили солдатів радянської армії та війська польського, котрі брали участь у визвольних боях.

Також у Дарницькому районі Києва Предстоятель УПЦ освятив храм на честь благовірного князя Олега Брянського.

На згадку про день освячення Блаженніший владика подарував громаді храму образ благовірного князя Олега Брянського з часткою його мощів.

Дерев’яний Свято-Олегівський храм почали будувати влітку цього року і вже через 4 місяці у Дарницькому районі постала нова затишна церква. У майбутньому планується зведення більшого храму та відкриття недільної школи.

Того ж дня митрополит ВОЛОДИМИР освятив храм на честь Єрусалимської ікони Божої Матері, що розташований на території Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв (вул. Жилянська).

Храм на честь Єрусалимської ікони Божої Матері було збудовано за ініціативи керівництва академії. На їх думку, храм повинен сприяти духовному вихованню студентів. У майбутньому спеціально для храму має бути виготовлено копію Єрусалимської ікони Божої Матері.

Звертаючись до присутніх, митрополит наголосив на важливості храму Божого у житті людини. «Святі отці називали храми шматочками неба на землі. Це особливе місце, де відбувається наша зустріч із Богом, Божою Матір’ю та святими небожителями. Нехай Пресвята Богородиця покриває кожного, хто переступатиме його, щоб просто постояти, подивитися та подумати або помолитися і попросити у Бога те, що нам необхідно», — сказав зокрема Блаженніший Митрополит Володимир.