Заборону на ввезення старих автомобілів буде скасовано, але...

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації транспортних засобів», прийнятий парламентом 6 грудня 2006 року.

Як повідомляє прес-служба глави держави, закон передбачає, зокрема, внесення змін до Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» щодо скасування з дня вступу України до Світової організації торгівлі встановленої названим Законом заборони на пропуск на митну територію України з метою вільного обігу транспортних засобів, з дати виготовлення яких пройшло більш як 8 років.

Водночас до таких транспортних засобів під час їх першої реєстрації в Україні пропонується встановити підвищені, порівняно з транспортними засобами, що використовувались менше 8 років, ставки податку з власників транспортних засобів.