Заборону на ввезення старих автомобілів буде скасовано, але...
...податок на них буде вищим
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації транспортних засобів», прийнятий парламентом 6 грудня 2006 року.
Як повідомляє прес-служба глави держави, закон передбачає, зокрема, внесення змін до Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» щодо скасування з дня вступу України до Світової організації торгівлі встановленої названим Законом заборони на пропуск на митну територію України з метою вільного обігу транспортних засобів, з дати виготовлення яких пройшло більш як 8 років.
Водночас до таких транспортних засобів під час їх першої реєстрації в Україні пропонується встановити підвищені, порівняно з транспортними засобами, що використовувались менше 8 років, ставки податку з власників транспортних засобів.