Литвин: Нацбанк вичерпав можливості

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що Національний банк України вичерпав свої можливості для підтримки курсу гривні до долара.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора на прес-конференції в Донецьку.

«На курсі долара в Україні позначається економічна ситуація, політична нестабільність і абсолютна спекуляція. Провели рефінансування банків – вони одразу ж купили долари…», – сказав В. ЛИТВИН.

«Вкидання постійно як мінімум 30 млн. доларів з боку Національного банку для підтримки валютного курсу – це буде проблематично. Тим паче, що Національний банк фактично вичерпав вже ті можливості, які у нього були на підтримку курсу», – додав він.

Спікер вважає, що і ті органи влади, які клали гроші на депозити в проблемні банки, поступали не тільки непродумано, але й злочинно. «Зверніть увагу, що офіційна влада – центральна і місцева, – як мінімум, робила непродумані вчинки, а як максимум – усвідомлені злочини, коли розміщувала гроші на депозитах у явно проблемних банках. Вони втратили колосальні гроші, тому що ці банки «прогоріли». Але втратили люди, і я думаю, що всі інші в збитку не залишилися, а потім розвели руками…», – заявив він.

Голова парламенту також висловив упевненість у тому, що необхідно займати державницьку позицію в цьому питанні, потрібно відв`язати економіку від курсу долара, хоча цей процес вельми складний. «Тут повинна бути стабільність – перш за все, і економічна робота», - наголосив В.ЛИТВИН.